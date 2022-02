Spesa, è nata l’app che controlla la scadenza di alimenti e farmaci

di Luca Venturino 2 Febbraio 2022

Si chiama TT-No Waste l’app gratuita che permette di controllare la data di scadenza dei prodotti alimentari, farmaceutici e di qualsiasi altra natura rivolta a consumatori, associazioni ed enti di volontariato e commercianti.

Sviluppata dal gruppo padovano attivo nell’ambito delle etichette sostenibili T-Trade, l’app chiede agli utenti di inserire manualmente i prodotti in casa indicandone la scadenza, e poi si occuperà di monitorare il passaggio del tempo segnalando con un avviso l’avvicinarsi della data. Tra gli altri servizi offerti, inoltre, c’è la possibilità di contrassegnare ogni prodotto come “consumato”, “buttato” oppure “donato”, consultare statistiche aggiornate sui propri consumi e sprechi, creare velocemente una lista della spesa suggerita sulla base delle proprie consuetudine, analizzare e paragonare i prezzi al momento dell’acquisto e anche donare i prodotti in scadenza. Questi ultimi vanno a popolare un database a cui avranno accesso le associazioni di volontariato che si occuperanno del ritiro, dello stoccaggio e infine della distribuzione dei prodotti alle famiglie che ne hanno necessità.