Spesa: il negozio più conveniente d’Italia è a Rovigo secondo Altroconsumo

di Luca Venturino 20 Settembre 2021

1700 euro risparmiati sulla spesa ogni anno per chi abita a Rovigo, purché si scelga il supermercato più conveniente in città (il Super Rossetto) e la catena di discount più economica (Aldi). È quanto emerge dall’inchiesta annuale di Altroconsumo, volta a individuare in ogni città i punti vendita dove è più possibile risparmiare. Secondo gradino del podio con un risparmio di 1523 euro l’anno diviso a parimerito tra Reggio Emilia e Modena, e medaglia di bronzo nuovamente condivisa da Brescia e Ravenna, dove è possibile risparmiare fino a 1400 euro all’anno.

L’indagine, inoltre, sottolinea il divario tra Nord e Sud dovuto alla mancanza di alternative e concorrenza. Secondo i dati di Altroconsumo, infatti, nelle città del meridione con meno concorrenza tra i supermercati visitati il risparmio possibile sulla spesa è di circa 100 euro l’anno. Si tratta di Potenza, Pesaro, Pistoia, Sassari, Reggio Calabria e Foggia: qui, anche se si cambia supermercato, i prezzi rimangono comunque piuttosto cari. Nella classifica dei punti vendita più convenienti in assoluto bisogna scendere al 40esimo posto per trovare un negozio che non sia al Nord: si tratta dell’Ipercoop di Prato.

I punti vendita più convenienti sono ancora quelli Rossetto, mentre gli store più costosi sono due Sigma a Bologna e Ravenna, tre Elite e Doc nella capitale e un Unes situato a Pavia: qui si registra un aumento di prezzo del 33%, rispetto al più conveniente in Italia. Lo studio ha anche sottolineato un deciso aumento dei prezzi di farina e passata di pomodoro, aumentati rispettivamente del 27% e del 22% se confrontati con i numeri di due anni fa, prima della pandemia.

L’indagine di Altroconsumo è stata effettuata analizzando 125 categorie di prodotti (le più comunemente acquistate secondo i dati Istat) acquistate in 70 città, presso 1.148 negozi. I prezzi, promozioni incluse, sono poi stati registrati ed elaborati con indici di competitività in base cento per essere inseriti in classifica.