Spesa online, arriva HelloFresh: kit di prodotti per ricette su misura

Sbarca in Italia un gigante della spesa online: HelloFresh propone il mela-kit, prodotti freschi ma già pensati e misurati per specifiche ricette che arrivano insieme al cibo.

di Dissapore 19 Ottobre 2021

Siamo pronti per il meal kit? HelloFresh pensa di sì, e sbarca sul mercato italiano con la sua peculiare proposta di spesa online. Si tratta di prodotti freschi, non confezionati né precotti, però assemblati, misurati e pesati per una ricetta specifica, che viene fornita insieme al cibo. Un’offerta a metà tra la spesa “del contadino” e il delivery di piatti già pronti, per soddisfare l’esigenza di chi ha poco tempo ma non vuole rinunciare ad avere cibo fresco e piatti preparati in casa. Lo scopo è anche ridurre gli sprechi alimentari.

Stefano Cracco, chief operating officer HelloFresh Italia, dichiara: “Da giovedì 14 ottobre siamo online per raccogliere gli ordini su una vastissima scelta di menu fatti su misura per clientele diverse: famiglie, amanti della cucina tradizionale italiana o di quella vegeteriana, dietetica o anche asiatica. Tutti gli ingredienti necessari per le migliaia di ricette proposte da HelloFresh sono forniti direttamente da produttori locali e consegnati in breve tempo a casa delle persone che decidono di sottoscrivere il servizio settimanale (ma flessibile, cioè può essere sospeso e ripreso in qualsiasi momento) di consegna”.

HelloFresh ha 7,7 milioni di utenti attivi nel mondo, e nel 2020 ha consegnato più di 600 milioni di kit, oltrepassando i 3,7 miliardi di euro di fatturato (+111% rispetto al 2019). Offre oltre 10mila ricette e impiega più di 16mila persone. In Italia i clienti potranno scegliere tra 4 tipologie di ricette sul sito web o sull’app (Carne & Pesce, Famiglia, Vegetariano e Conta Calorie) per 2 o 4 persone: “12 nuove ricette ispirate alle cucine regionali e internazionali, create dai nostri chef ogni settimana”.