Spesa, secondo Coldiretti aumento del carburante avrà un effetto valanga sui prezzi

di Luca Venturino 6 Ottobre 2021

Il rincaro del costo del carburante, che recentemente ha raggiunto nuovi prezzi record, avrà un effetto a valanga anche su quanto gli italiani pagano la spesa: non ha alcun dubbio la Coldiretti, sottolineando come nel Bel Paese ben l’85% dei trasporti commerciali avviene per strada.

Se senza ombra di dubbio il balzo delle quotazioni dei carburanti è destinato a coinvolgere l’intera economia italiana, con il potere d’acquisto dei cittadini che continua a scendere, la Coldiretti evidenzia le conseguenze sull’intero sistema agroalimentare. Secondo un’analisi condotta su dati Ismea, infatti, i costi della logistica arrivano ad incidere fino dal 30 al 35% sul totale dei costi per frutta e verdura.

In queste condizioni, la Coldiretti pone l’accento su quanto sia importante investire nella messa a punto di prodotti come il biometano agricolo Made in Italy, o individuare nuove alternative green come previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) sul Recovery plan, elaborato appositamente per dare un impulso alla ricerca e allo sviluppo delle biotecnologie in Italia e contrastare, nello stesso modo, le conseguenze sempre più preoccupanti del cambiamento climatico.