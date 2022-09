Spesa, si risparmia dopo le vacanze: il fatturato della distribuzione ad agosto è cresciuto del 9,7%

di Luca Venturino 28 Settembre 2022

Risparmiare, sì – ma dopo le vacanze. È quanto si può intendere dalle più recenti analisi redatte da NielsenIQ, che mostrano come ad agosto 2022 il fatturato della distribuzione totale in Italia abbia raggiunto il valore 9,5 miliardi di euro, con una crescita del 9,7% su base annua. Attenzione, però: in questo caso l’aver speso di più non corrisponde necessariamente a un carrello della spesa più pesante o più pieno. Considerando le attuali correnti inflazionistiche e i prezzi dei prodotti che, anche nel contesto della grande distribuzione, puntano a crescere verso nuove vette; si calcola che il costo della spesa delle famiglie (indicato nel rapporto come “‘inflazione teorica nel largo consumo confezionato”, o LCC) è di fatto cresciuto del 10,3%.

Rimanendo nel contesto dell’analisi redatta da NielsenIQ, si può notare come la tendenza del fatturato in crescita sia di fatto riscontrabile anche nel caso degli Specialisti Casa&Persona (+12,1%), Discount (+11,4%) e Superstore (+10,9%); mentre l’eCommerce continua il suo cammino per imporsi come forza concreta sul mercato con un incremento del 16,7%. Segnaliamo, inoltre, che per il mese di agosto è stata registrata la percentuale delle vendite in promozione (sempre nel contesto del nostro caro vecchio Stivale) su un livello inferiore rispetto allo stesso periodo del 2021 (20,3%, -2,9 punti percentuali).

Infine, il consumo di prodotti a marchio del distributore raggiunge ad agosto il 21,2% del LCC nel perimetro Iper, Super e Liberi Servizi (ovvero i supermercati di metratura minore) e si attesta al 29,8% sul totale Italia inclusi i Discount mantenendo stabile la crescita della domanda di prodotti a marca del distributore.