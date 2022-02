Spesa, un terzo delle famiglie italiane controlla le etichette

Una ricerca ha evidenziato come per un terzo delle famiglie italiane sia importante controllare le etichette quando si fa la spesa.

di Luca Venturino 24 Febbraio 2022

Le famiglie italiane possono essere considerate tra i consumatori più virtuosi: per più di un terzo del totale (36% a essere precisi) è infatti importante dedicare parte del tempo durante la spesa al controllo dell’etichetta per verificarne gli ingredienti. Meglio solamente i francesi e gli spagnoli, dove le percentuali sono rispettivamente del 42% e 44%.

È quanto emerge dalla ricerca Conscious Eater redatta da NielsenIQ, che ha analizzato le abitudini alimentari di più di 37 mila famiglie provenienti da cinque Paesi europei (Italia, Gran Bretagna, Spagna, Germania e Francia), tentando di comprendere come queste vadano a influenzare il comportamento d’acquisto dei consumatori. L’Italia si aggiudica il primo posto per quanto concerne l’importanza del cibo, con il 92% delle famiglie intervistate che l’ha definito come un argomento fondamentale nella loro vita quotidiana. Più specificatamente, una famiglia italiana su due ha dichiarato di preferire i piatti della cucina nazionale (una percentuale condivisa anche con Spagna e Francia); mentre solamente una su dieci ha dichiarato di seguire un determinato regime alimentare perché più sostenibile. Ciononostante, una famiglia su tre (31%) è comunque attenta a limitare, quando e dove possibile, i consumi di carne, mentre solamente il 2% segue una dieta vegetariana.