Spezie: queste quattro saranno di tendenza nel 2022 secondo Savory Spice

di Manuela 29 Dicembre 2021

Siamo quasi a fine anno e, come tradizione, arrivano i pronostici per le tendenze del 2022. Questa volta parliamo di spezie: secondo Janet Johnstono, proprietaria di Savory Spice ed ex Spice & Easy Host di Food Network, saranno quattro le spezie di tendenza per il 2022.

L’utilizzo delle spezie si è diffuso assai nel corso degli ultimi anni: anche molti cuochi casalinghi e amatoriali hanno cominciato ad utilizzarle per creare sapori sempre più nuovi e audaci nei loro piatti.

Ecco dunque quali sono le quattro spezie da tenere d’occhio il prossimo anno: