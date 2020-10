Spill, il ristorante svedese dove mangia cibo in scadenza

Andiamo in Svezia perché qui è nato un nuovo modello di ristorante anti spreco: si chiama Spill e il menu propone solamente cibo prossimo alla scadenza.

Ci sono diversi modi in cui i ristoranti si stanno adeguando alla filosofia di mangiare fuori senza sprechi alimentare. In Cina, per esempio, un ristorante pesa i clienti prima che entrino in modo da preparare porzioni adatte a ogni singola persona.

In Svezia, invece, perseguono il medesimo obiettivo, ma seguendo una strada differente: a Malmö c’è il ristorante Spill, il primo al mondo che propone ai suoi clienti solo alimenti che stanno per scadere. In pratica il locale acquista solamente quei prodotti che i fornitori non possono più vendere ai soliti ristoranti loro clienti in quanto troppo vicini alla data di scadenza.

L’idea è venuta in mente ad Erik Andersson, ex capo chef di un famoso ristorante stellato. Il menu, ovviamente, varia ogni giorno, dipende dalle materie prime che arrivano. Inoltre propone sia piatti tradizionali scandinavi che piatti tipici delle varie tradizioni estere.

La speranza di Erik è che in un futuro prossimo non ci sia più bisogno di un ristorante del genere perché la gente avrà ormai imparato a evitare gli sprechi alimentari.