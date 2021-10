Spontini porta in Qatar la celebre pizza al trancio di Milano

di Luca Venturino 23 Ottobre 2021

Spontini cresce, e porterà in Qatar la pizza al trancio alla milanese “dalla base croccante e dall’impasto alto e morbido”, marchio di fabbrica della celebre catena milanese. Il Gruppo ha infatti l’annunciato l’apertura di 3 locali in seguito a un accordo con Hospitality Developmente Company (Hdc), società titolare di varie firme della ristorazione con base in Qatar.

3 aperture, per l’appunto, tutte entro l’inizio dei Mondiali di calcio previsto per il 22 novembre 2022. Un seme, quello dell’espansione, che prese a germogliare nell’ormai lontano 2008 portando aperture anche in Giappone, Corea del Sud e Kuwait, e che ora rappresenta simbolicamente “la ripartenza dell’espansione internazionale dopo i mesi bui del lockdown e della fase acuta della pandemia”, come precisa il Quartier Generale di Spontini vicino a Porta Romana. Una crescita fulminea, che ha le proprie nell’idea di una famiglia toscana che nel 1953 aprì il primissimo, storico locale nell’omonima via milanese.

Il fondatore e amministratore delegato di Spontini, Massimo Innocenti, ha sottolineato come l’intesa con Hospitality Developmente Company sia stata immediata. ” “Hdc ha riconosciuto in noi un marchio dalla storia consolidata e dalle potenzialità importanti” ha dichiarato, “mentre in Hdc abbiamo individuato le caratteristiche del partner ideale che potrà veicolare la tradizione, la filosofia e, soprattutto, la pizza di Spontini per cui tanti ci amano in Italia”.