Spotify, arriva la playilst degli chef di Deliveroo

Musica e cibo vanno a braccetto nella nuova playlist su Spotify creata da Deliveroo, la popolare piattaforma di food delivery.

Per celebrare l’arrivo dell’autunno, Deliveroo ha realizzato una playlist musicale chiedendo ai migliori ristoranti, partner della piattaforma, di segnalare i loro brani preferiti e che gli chef ascoltano solitamente quando lavorano in cucina. A questo link per ascoltarla.

“Trova l’ispirazione ai fornelli con la playlist degli chef di Deliveroo – si legge sulla descrizione della playlist -: nove brani scelti da otto chef dei nostri ristoranti partner. Buon ascolto e buon appetito!”

Ecco, di seguito, l’elenco delle canzoni che gli chef di Deliveroo amano ascoltare: