Spreco alimentare: ecco Green Vibes, il gelato prodotto con materie di scarto

di Luca Venturino 22 Marzo 2022

Si chiama Green Vibes, è un gelato e, poiché viene prodotto a partire da materie di scarto, è in prima linea per la lotta allo spreco alimentare. Green Vibes nasce dalla mente della maestra gelatiera fiorentina Cinzia Otri della Gelateria della Passera di Firenze, che ha impiegato bucce di mela e pera, scorze di arance e limoni, foglie di alloro e ginger per creare un prodotto che è già stato riconosciuto con i Tre Coni della guida del Gambero Rosso.

“Green Vibes è un sorbetto nutraceutico e sostenibile che nasce dall’esigenza di recuperare scarti alimentari che di solito finiscono nella spazzatura ma che in realtà sono molto utili al nostro organismo perché ricchi di oli essenziali, fibre e vitamine” ha spiegato Cinzia Otri. “La ricetta in realtà non è particolarmente complicata, partiamo da un decotto di scorze di arance, limoni , ginger e foglie di alloro, che filtriamo e nel quale andiamo a inserire una purea formata dalle bucce di mele e pere cotte. Il sorbetto viene dolcificato con miele di melata di abete”. E per il futuro? Beh, l’idea di Cinzia è creare qualcosa “con il latte e le croste del formaggio”.