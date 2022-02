Spreco alimentare, Gorillas vende e distribuisce i cibi prossimi alla scadenza (ma ancora buoni)

di Luca Venturino 15 Febbraio 2022

Gorillas, app di consegna della spesa, ha sempre fatto della lotta allo spreco alimentare una delle basi su cui fondare la propria filosofia aziendale: per questo ora ha deciso di lanciare due nuovi iniziative volte a sensibilizzare i clienti a un consumo più responsabile, promuovendo i prodotti prossimi alla scadenza ma che, di fatto, sono ancora perfettamente commestibili.

Ogni lunedì, mercoledì e venerdì sarà infatti possibile acquistare, tra le 23 e mezzanotte e per un prezzo simbolico, alcune borse contenenti una selezione di prodotti alimentari prossimi alla scadenza ricevendole in tutta comodità a casa. Nelle strade di Milano, inoltre, prende il via il The Food Waste Truck: un furgoncino che, come suggerisce il nome, andrà a distribuire in maniera del tutto gratuita cibi e prodotti rimasti invenduti agli enti di beneficienza della città. Ripetiamo, che si sa che su queste cose si è un po’ duri di comprendonio: gli alimenti non possono essere più messi in vendita, ma sono ancora assolutamente commestibili e non vi faranno venire il mal di pancia.

“In Italia lo spreco alimentare ammonta a 85 kg di cibo per famiglia, per un totale di 8,5 miliardi di euro all’anno” spiega Alessandro Colella, General manager Gorillas per l’Italia. “Da principio incentiviamo i nostri clienti a utilizzare il nostro servizio per acquistare solo ciò di cui hanno bisogno nel breve periodo per un consumo ragionato e più sostenibile. Le nuove iniziative sottolineano come per Gorilas sostenibilità significhi innanzitutto avere un impatto positivo per ridurre gli sprechi alimentari che generano disuguaglianze globali e problemi ambientali”.