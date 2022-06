Spreco alimentare, nel 2021 Too Good To Go ha “salvato” 52 milioni di pasti

Nel solo 2021 Too Good To Go ha salvato, nei 17 Paesi in cui è presente, più di 52 milioni di Magic Box, di cui 4 milioni solo in Italia.

di Luca Venturino 28 Giugno 2022

Più di 52 milioni di Magic Box in diciassette Paesi in soli 365 giorni: questi i numeri del 2021 di Too Good To Go, l’ormai celebre app che di fatto punta a combattere il fenomeno dello spreco alimentare riproponendo quegli prodotti alimentari che, come suggerisce lo stesso nome, sono letteralmente “troppo buoni” per essere sprecati. È quanto emerge dal più recente report di sostenibilità redatto dalla stessa app che, in collaborazione con Planetly, ha perfino rilevato la propria carbon footprint – o, per intenderci, la stima delle emissioni di CO2e dirette e indirette -, il cui valore gli è valso la nomina di azienda Carbon Neutral +.

Considerando il contesto prettamente italiano Too Good To Go ha coinvolto nel solo 2021 quasi 3 milioni di utenti e più di 13 mila esercenti commerciali, la cui collaborazione ha portato a salvare circa 4 milioni di Magic Box – equivalenti grossomodo a un risparmio di più di 10.000 tonnellate di CO2 e oltre 29 mila voli da Roma a Londra. “Siamo orgogliosi delle attività intraprese e dei risultati ottenuti lo scorso anno” ha commentato a tal proposito Eugenio Sapora, Country Manager Italia di Too Good To Go. “Soprattutto in un momento come questo, in cui il settore alimentare è instabile e avere uno strumento che sia utile all’ambiente quanto alle nostre finanze può essere decisivo. La sfida ora consiste nel divenire sempre più capillari sul territorio e portare questo tema nella quotidianità di tutti i cittadini”.