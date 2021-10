Squid Game: la ricetta dei biscotti Dalgona diventa trending topic su Pinterest per Halloween

Su Pinterest in vista di Halloween è diventata trending topic la ricetta dei biscotti Dalgona di Squid Game. E non solo.

di Manuela 26 Ottobre 2021

Squid Game alla conquista di Pinterest: in vista di Halloween sul social network è diventato trending topic la ricetta dei biscotti Dalgona, saliti alla ribalta a livello mondiale grazie alla serie di Netflix. Ma non solo: su Pinterest è proprio Squid Game-mania.

Su Pinterest, infatti, ci sono diversi trend estremamente ricercati per capire come creare i dolci più celebri della saga:

ricetta dei biscotti di Squid Game: qui le ricerche sono aumentate di 25 volte Squid Game cake design: qui le ricerche sono aumentate di 14 volte caramelle Dalgona ricetta: qui le ricette sono aumentate di 3 volte

Proprio il dolce a base di zucchero fuso e bicarbonato sta spopolando su Pinterest: molte persone, infatti, cercano la ricetta per poter ricreare questi biscotti a casa.

Sempre su Pinterest sono in tendenza anche i trending topic relativi alla decorazione della casa a tema Squid Game per Halloween: le ricerche in merito a come organizzare una festa a tema Squid Game sono aumetate di 7 volte, quelle relative al ponte di vetro della serie di 6 volte e quelle della bambola di Un, due, tre stella Squid Game sono aumentate di 3 volte.

C’è poi anche chi vuole travestirsi da Squid Game: le ricerche dei costumi di Squid Game fai date sono aumentate di 23 volte, con svariate varianti. Per esempio la ricerca Squid Games Halloween costume è aumentata di 15 volte, DIY Squid Game mask di 8 volte, Squid Game jumpsuit di 3 volte e “mens white sneakers outfit” è aumentato del 56%.

E non solo: le ricerche relative alle unghie di Squid Game sono aumentate di 6 bolte, mentre le ricerche “Gi Hun Squid Game capelli rossi” di 3 volte.