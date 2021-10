Squid Game: Lee Jung-jae possiede un ristorante italiano

di Valentina Dirindin 16 Ottobre 2021

Il protagonista di Squid Game, Lee Jung-jae, non è solo un attore famoso: possiede anche un ristorante italiano a Seoul. L’interprete del giocatore 456 nella serie Netflix più vista di sempre (un vero fenomeno di popolarità) nel suo paese era già una superstar prima dell’inizio di Squid Game. Al suo attivo ha infatti una lunga carriera, iniziata come modello e proseguita come attore, con decine e decine di film girati.

Tra questi c’è anche “Il Mare”, film sudcoreano del 2000 in cui i due protagonisti vivono a distanza, ma sono in grado di comunicare attraverso una misteriosa cassetta delle lettere. Se vi ricorda qualcosa è perché nel 2006 la Warner Bros ha rifatto il film coreano, chiamandolo “La casa sul lago del tempo” (“The Lake House” nella versione originale) e facendolo interpretare da Keanu Reeves e Sandra Bullock.

Questa digressione sul film coreano interpretato da Lee Jung-jae è in realtà necessaria per parlare della sua catena di ristoranti italiani in franchising: caso vuole, infatti, che la catena di locali si chiami proprio “il Mare” (Siworae in coreano), come uno dei film più famosi a cui l’attore ha preso parte nella sua carriera. Nel caso vi interessi raggiungerlo, il locale della star di Squid Game si trova a Seoul, nel quartiere di Hyehwa, proprio accanto alla Stazione della Linea 4, Uscita 1.