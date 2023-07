Stanley Tucci diventa chef e cucina il baccalà alla livornese per Robert Downey Jr

Stanley Tucci si trasforma in chef e cucina il baccalà alla livornese per Robert Downey Jr e altri 11 amici

di Manuela Chimera 18 Luglio 2023

Stanley Tucci non è solo un bravissimo attore. Da bravo amante della cucina italiana (ricordiamo il reality Searching for Italy), pare che sia anche un ottimo chef. Il che spiega il perché Robert Donwey Jr, da Tucci invitato a cena nella sua casa insieme ad altri 11 ospiti, gioisca così tanto dopo aver mangiato il suo baccalà alla livornese. Già, Tony Stark ha messo per un attimo da parte lo Shawarma per dedicarsi alla cucina italiana, con grande soddisfazione.

Cosa succede se Stanley Tucci invita a cena Robert Downey Jr?

La cosa carina è che i due attori hanno postato su Instagram i video della serata. Partiamo ovviamente da Stanley Tucci. Nel video vediamo l’attore alle prese con i fornelli, con sottoondo musicale di Frank Sinatra.

Tucci spiega nel dettaglio come sta preparando le varie portate del menu, fra cui spicca proprio il baccalà alla livornese. E anche solo dall’aspetto, direi che non è niente male. Nella didascalia del post, Tucci dice solamente che sta preparando la cena per Robert Downey Jr e altri 11 ospiti.

Il post ha ricevuto parecchi commenti positivi, con persone (anche italiani) che lo elogiavano per la scelta e la preparazione dei piatti e altri che chiedevano ulteriori informazioni sulla ricetta. Altri, invece, ricordavano a tutti che Stanley Tucci ha pubblicato tre libri di ricette. Questo per dire che se Stanley Tucci si stancasse di fare l’attore, avrebbe una carriera assicurata nel mondo della ristorazione.

Questo il video su Instagram dove Stanley Tucci spiega come ha cucinato il baccalà alla livornese per Tony Stark:

Successivamente è arrivato il video di risposta di Robert Downey Jr. Dire che Iron Man è stato entusiasta della cena è dire poco. Nella didascalia l’attore che interpreta Tony Stark nei film Marvel ha scritto: “Cena a Casa Tucci. Un vero gioiello e Felicity mi ha fatto sentire come se fossimo in famiglia. Dai un’occhiata a Searching for Italy di Stanley Tucci” (Felicity è il nome della moglie di Stanley Tucci).

Nel video si vede Robert Downey Jr mangiare con soddisfazione i piatti preparati dal collega e scuotere poi la testa in modo incredulo, con un gesto anche di somma gioia dopo aver assaporato il menu. Subito dopo ecco che Iron Man schiocca un bacio sulla guancia di Tucci, mentre i due ridono insieme in cucina dopo aver terminato di mangiare.

E qui c'è il video dove Robert Downey Jr gioisce per la cena preparata da Stanley Tucci: