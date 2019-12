Star Wars, Deliveroo lancia la Chewbacca hot chocolate: perché un wookiee dovrebbe berla?

Tutti i nerd del mondo sono in fibrillazione per il nuovo film di Star Wars, e forse anche per questo berranno la Chewbacca Hot Chocolate di Deliveroo. Come? Non capite il nesso tra una cioccolata calda e il gigantesco e simpaticissimo wookiee copilota di Ian Solo? Non siete i soli, sfugge anche a noi.

Per questo proviamo a fare un passo indietro: “Per celebrare l’ultimo episodio della saga di Star Wars – si legge nel comunicato stampa inviatoci da Deliveroo – Deliveroo lancia una speciale rivisitazione del Chewbacca Hot Chocolate, la bevanda prediletta da uno dei protagonisti più amati di Guerre Stellari ordinabile in esclusiva sulla sua piattaforma”.

Ora. Noi – dobbiamo ammetterlo – ce ne intendiamo più di ristoranti che di saghe cinematografiche (in particolare di quelle nerd). Però davvero, noi Chewbacca che sorseggia una cioccolata calda al caramello, al malfamato bar di Mos Eisley su Tatooine, proprio non riusciamo a ricordarcelo. E d’altronde siamo proprio sicuri che una cioccolata con panna montata sia la bevanda preferita di un barbutissimo e pelosissimo wookiee? Forse, con tutti questi film, è sfuggito qualcosa a noi, e nel caso chiediamo scusa a Deliveroo, e promettiamo di ordinare un centinaio di cioccolate calde per espiare la nostra scarsa conoscenza di Guerre Stellari.