Starbucks, altre chiusure in arrivo: “Questo è solo l’inizio”, dice il CEO Howard Schultz

di Luca Venturino 19 Luglio 2022

Una settimana fa circa vi raccontammo di come Starbucks avesse annunciato le proprie intenzioni di chiudere ben 16 locali negli Stati Uniti citando “problemi di sicurezza”: l’azienda aveva spiegato che i punti vendita in questione avevano registrato un tale numero di incidenti da rendere pericoloso il continuare le operazioni, anche se di fatto non ci si può fare a meno di chiedere se, dietro questa facciata, si nascondesse l’ennesima rappresaglia contro i sindacati. Ebbene, a una manciata di giorni dall’annuncio ecco che trapela un video che illustra le future intenzioni del CEO Howard Schultz, che di fatto pianifica nuove chiusure.

Nel filmato in questione Schultz si stava rivolgendo a un gruppo di dipendenti. “Questo è solo l’inizio” ha commentato, riferendosi per l’appunto alle chiusure statunitensi più recenti. “Ce ne saranno molte di più”. La stessa società ha confermato l’autenticità del filmato, ma non ha voluto dichiarare quando o dove è stato registrato, e non ha specificato quali punti vendita siano effettivamente a rischio chiusura. Come abbiamo anticipato, le sedici chiusure furono giustificate facendo riferimento a un “numero elevato di incidenti che rendono pericoloso continuare a operare”, con la chiara intenzione di aprire “nuove sedi con condizioni più sicure”.

Va però sottolineato che, di fatto, almeno due dei sedici negozi depennati avevano recentemente votato a favore della sindacalizzazione: “Ogni decisione presa da Starbucks deve essere vista attraverso la lente della campagna contro i sindacati” ha commentato a tal proposito Starbucks Workers United, che rappresenta i lavoratori che hanno per l’appunto votato per il sindacato.