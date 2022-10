Starbucks aprirà un nuovo store sull’Empire State Building

di Luca Venturino 26 Ottobre 2022

Starbucks si prepara a insediarsi all’interno dell’iconico Empire State Building, nel pieno cuore della Grande Mela: secondo quanto annunciato dal colosso del caffè a stelle e strisce il nuovo store si estenderà su di una superficie di 23 mila piedi quadrati disposti in tre piani. Il punto vendita aprirà al pubblico il 16 di novembre, e permetterà ai clienti di scegliere una bevanda dall’intero patrimonio creativo di Starbucks o, alternativamente, di partecipare in workshop pratici e degustazioni.

“Per quasi tre decenni siamo cresciuti insieme alla città di New York, dove persone da tutto il mondo si riuniscono per connettersi, esplorare e condividere idee” ha affermato Mark Ring, svp of US retail presso Starbucks. “Il negozio Starbucks Reserve Empire State Building riunirà le persone in questa città così dinamica per celebrare la connessione umana, che è al centro dell’esperienza Starbucks”. Non mancheranno, all’interno del menu, i grandi classici dell’iconica sirena verde – come gli iconici latte e cappuccini -, accompagnati da drink esclusivi e specialità stagionali. Il negozio, per di più, sarà l’unico a offrire bevande preparate con la Cold Pressed Espresso, una tecnologia di produzione brevettata e progettata dal team di ricerca e sviluppo di Starbucks che utilizza acqua fredda e una leggera pressione per ottenere un caffè espresso più morbido e dolce.

In altre parole, lo store sull’Empire State Building si preannuncia il pezzo forte del mondo Starbucks a stelle e strisce – almeno finché non chiuderà per problemi di sicurezza, naturalmente.