Starbucks chiude molti dei suoi punti vendita: erano “freddi”

Tra il dire e il fare, c’è di mezzo la chiusura di 90 punti vendita. Al suo insediamento come AD di Starbucks lo scorso settembre Brian Niccol aveva delineato un obiettivo preciso: riportare la catena di cafè della sirena al loro originario ruolo di “terzo luogo”. In altre parole, i celebri store sparsi ai quattro angoli del mondo dovevano rappresentare un posto accogliente dove la clientela può rilassarsi e fare quattro chiacchiere con gli amici. Con questo scopo in mente, si è giunti alla conclusione che i pick-up only store, i punti vendita dedicati al solo ritiro dei prodotti, non erano più in linea con la vision dell’azienda. E per questo ne è appena stata annunciata la chiusura.

Quali Starbucks chiuderanno e perché

Uno degli obiettivi del relativamente nuovo AD di Starbucks era ridare alla catena il suo ruolo di “third place”, ovvero terzo luogo. Per noi italofoni non avvezzi al termine (né tantomeno all’abitudine stessa), un third place indica un posto che è una via di mezzo tra casa e lavoro; un luogo dove staccare la spina, magari consumando anche un caffè – ma non necessariamente.

Allora a che servono i pick-up only store?, si sarà chiesto Niccol. I punti vendita esclusivamente dedicati al ritiro dei prodotti, ordinati tramite app, erano nati nel 2019 a New York: una sola vetrata per consegnare frappuccini e spice latte, e poi ognuno per la sua strada. Un formato particolarmente diffuso nelle aree in cui non c’è tempo da perdere, come aeroporti e ospedali.

Ma l’amministratore delegato ha annunciato che questi circa 90 punti vendita sparsi negli Stati Uniti a poco a poco chiuderanno i battenti: sono troppo “commerciali” e privi del “calore e della connessione umana che definiscono il brand”. Tuttavia, non verrà a mancare la possibilità di ordinare tramite app e prelevare la propria bevanda preferita, ma per farlo ci si appoggerà ai punti vendita classici.

Per molti di questi, tra l’altro, è previsto un riammodernamento generale nel breve futuro, con la realizzazione anche di store newyorkesi di piccolo formato, con massimo dieci posti a sedere.