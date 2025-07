Starbucks arriva nell’ultima capitale europea che resisteva alla gentrificazione

Dire che l’apertura di uno Starbucks a Reykjavík è un evento epocale può sembrare un’esagerazione, ma qualcosa di vero c’è.

La capitale islandese negli anni si è sempre dimostrata poco propensa a lasciarsi “invadere” dai colossi delle catene di fast food internazionali, mantenendo così un carattere personale ed autentico.

Il caso McDonald’s ne è un esempio: nel 2009 l’ultimo locale degli archi dorati ha chiuso i battenti, e da allora in città non esistono Big Mac o McBacon: ecco quindi che la prima insegna islandese di Starbucks rappresenta una piccola rivoluzione.

Starbucks a Reykjavík

Il lancio a quanto pare non è stato semplicissimo, e l’apertura, prevista per maggio, è slittata di un paio di mesi a causa di questioni burocratiche su autorizzazioni e licenze con la città, come riportato dalle testate locali.

Anche se la popolazione di Reykjavík negli anni ha dimostrato di preferire fast food autoctoni come Reykjavík Chips, l’accoglienza per Starbucks sembra abbastanza calorosa, come si può facilmente evincere dai vari social media, e a quanto pare non sarà l’unico: l’apertura di un secondo punto vendita è già prevista per le prossime due settimane.

Daníel Kári Stefánsson, Amministratore Delegato di Starbucks in Islanda, ha espresso il suo entusiasmo per l’inizio dell’avventura islandese: “è un vero onore e un grande piacere per me portare l’esperienza Starbucks in Islanda e aprire finalmente la prima caffetteria nel cuore di Reykjavík. I nostri baristi non vedono l’ora di condividere la loro conoscenza e la loro passione per il caffè con i clienti islandesi”.

Questa prima insegna del gigante americano delle caffetterie impiegherà 16 dipendenti, tra baristi, manager e personale di supporto, ed è operato attraverso Operato da Beryaja Coffee Iceland ehf., azienda sussidiaria della Berjaya Food Berhad in Malesia, che detiene anche le licenze Starbucks in Finlandia e Danimarca.