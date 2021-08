Starbucks, crescita record nel terzo trimestre

Utili ed entrate nette in aumento per Starbucks: il colosso del caffè recupera molto bene negli Stati Uniti ma non altrettanto in Cina.

di Dissapore 2 Agosto 2021

Starbucks cresce più delle previsioni nel terzo trimestre 2021: un utile per azione di 1,01 dollari (rispetto ai 78 centesimi previsti), entrate per 7,5 miliardi di dollari (contro i 7,29 miliardi previsti), e un utile netto fiscale complessivo di 1,15 miliardi di dollari, rispetto a una perdita netta di 678,4 milioni di dollari dell’anno precedente. In tutto il mondo, le vendite del gigante del caffè sono aumentate del 73%.

Un anno prima, le vendite globali dell’azienda erano crollate del 40% durante il trimestre a causa della pandemia e dei conseguenti lockdown. Negli Stati Uniti, il più grande mercato di Starbucks, le vendite “same-store” sono aumentate dell’83%. Su base biennale, le vendite a parità di punti vendita sono aumentate del 10%. Quasi tre quarti delle vendite di bevande dell’azienda provengono da bevande fredde, come il suo infuso freddo Nitro. Oltre la metà di tutte le vendite proveniva dai membri del programma fedeltà.

Molto bene il mercato interni per Starbucks quindi, così così quello internazionale, soprattutto nei paesi dove più stava puntando come quelli asiatici: la Cina ha registrato una crescita delle vendite del 19%. Un anno fa, le vendite del paese erano diminuite del 19%.

Negli Stati Uniti, Starbucks ora prevede una crescita delle vendite dal 21% al 22% per i caffè aperti da almeno 13 mesi. Starbucks ha bloccato il prezzo dei suoi chicchi di caffè per i prossimi 14 mesi, proteggendolo dall’impatto dei prezzi più alti legati alle temperature più fredde in Brasile.