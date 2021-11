Starbucks, Giulia De Lellis viene allontanata dal personale

di Luca Venturino 18 Novembre 2021

“Siete più animali voi del mio cane”, sentenzia Giulia De Lellis mentre si allontana dallo Starbucks di Milano, pubblicando poi la massima sul suo (seguitissimo) account di Instagram per rendere pubblica l’ingiustizia subita. Il problema? Ha tentato di entrare nel locale in compagnia del suo cagnolino, quando l’ingresso degli animali è di fatto vietato.

“Roba da pazzi” dice lei, sostenendo di essere stata trattata in modo “estremamente maleducato” e “quasi violento” dal personale che l’ha invitata a levare le tende. A dissipare il dubbio e a rimettere l’ordine interviene un altro influencer, Gian Maria Sainato, che di fatto si trovava nei paraggi e ha potuto assistere alla vicenda da un privilegiato posto in prima, raccontando poi la sua versione tramite le sue storie di Instagram. Secondo Sainato, infatti, la De Lellis ha cominciato a confrontarsi “in modo acceso con la guardia” pretendendo di entrare con il cane nonostante la regola lo vieti.

Il personale le ha fatto notare a più riprese che non potesse entrare in compagnia di animali, ma lei ha insistito ed è entrata comunque: solo a quel punto è stata invitata ad allontanarsi. L’influencer non deve averla presa troppo bene, e così ha pensato di sfogare la sua frustrazione con i suoi follower che, ci auguriamo, sapranno come consolarla.