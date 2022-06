Starbucks: Howard Schultz rimarrà il CEO fino a marzo 2023

di Luca Venturino 6 Giugno 2022

Howard Schultz ha cucito per la terza volta sulla sua giacca il distintivo del CEO di Starbucks a marzo 2022, quando prese il timone del colosso del caffè dopo l’addio di Kevin Johnson, e riuscì a conquistare immediatamente gli allori della cronaca a causa di una lunga crociata contro i sindacati, che è recentemente sfociata nella chiusura di alcuni punti vendita per l’appunto sindacalizzati. Ora, l’azienda ha dichiarato che Schultz conserverà il titolo di amministratore delegato ad interim fino (almeno) alla fine di marzo 2023 mentre continua la ricerca per un successore permanente.

Al momento, secondo quanto riferito dal Wall Street Journal, Staburcks starebbe valutando esclusivamente candidati esterni: lo stesso Schultz ha commentato la necessità di aggiungere nuovi talenti e competenze fresche ai ranghi di leadership senior dell’azienda. Una volta individuato il candidato ideale, Schultz rimarrà comunque parte del consiglio: idealmente, secondo quanto confidato da un portavoce di Starbucks, la società spera di identificare un degno successore entro l’autunno.