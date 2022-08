Starbucks: i dipendenti di Santa Cruz scioperano per tre giorni

di Manuela 15 Agosto 2022

Andiamo a Santa Cruz perché qui i dipendenti di Starbucks hanno deciso di indire uno sciopero di 3 giorni. Ovviamente parliamo di uno dei locali sindacalizzati di Starbucks.

Secondo quanto riferito da Joe Thompson, supervisore di Starbucks e membro del sindacato Starbucks Workers United, lo sciopero si è reso necessario a causa di presunte pratiche di lavoro sleali. L’azienda, infatti, avrebbe annunciato “modifiche unilaterali dell’orario”, negando miglioramenti salariali e benefit di base ai lavoratori che avevano aderito al sindacato. Inoltre l’azienda avrebbe anche interferito con le attività del sindacato di distribuire materiale pro-sindacato.

Le manifestazioni sono iniziate ieri a mezzogiorno, all’esterno della sede del 745 di Ocean Street in quanto questo è l’unico locale della catena ad aver aderito allo sciopero. Secondo Thompson, la maggior parte del personale sciopererà dall’inizio alla fine, prevista per martedì 16 agosto alle ore 5:29. L’organizzatore spiega che al momento non si è verificato nessun incidente a causa dello sciopero, anche se parla di un “ambiente generalmente ostile”. Pare che tutti e 24 i dipendenti di questa filiale abbiano votato all’unanimità per lo sciopero.

Thompson ha poi ribadito che sanno benissimo che lo sciopero intermittente qui è illegale, motivo per cui il personale seguirà scrupolosamente le linee guida e continuerà a manifestare a nome dei diritti dei lavoratori. E ricorda che la maggior parte dei lavoratori che hanno aderito allo sciopero dei tre giorni, è favorevole anche allo sciopero a tempo indeterminato.