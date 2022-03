Starbucks in Giappone taglia la plastica, caffè servito nel vetro

Il passaggio ai bicchieri di vetro avverrà a partire da lunedì 18 aprile in 106 sedi Starbucks del Giappone. Tuttavia i bicchieri in vetro saranno utilizzato solo per le bevande consumate nel locale, mentre per l'asporto resterà tutto come prima.

di Marco Locatelli 29 Marzo 2022

A partire da lunedì 18 aprile Starbucks, in Giappone, servirà le bevande ghiacciate in bicchieri di vetro e non più nei bicchieri di plastica usa e getta. Una scelta che va nella direzione del rispetto ambientale e del taglio alla plastica.

Starbucks Japan ha fatto uno sforzo per ridurre gli sprechi negli ultimi anni. Proprio lo scorso novembre, ad esempio, il gigante del caffè ha aperto il suo primo Greener Store vicino al Palazzo Imperiale di Tokyo nella speranza di ridurre le emissioni di carbonio e i rifiuti nelle discariche.

Il passaggio ai bicchieri di vetro avverrà a partire da lunedì 18 aprile in 106 sedi Starbucks del Giappone. Tuttavia i bicchieri in vetro saranno utilizzato solo per le bevande consumante nel locale, mentre per l’asporto resterà tutto come prima.

Questa novità rientra nel solco delle iniziative che Starbucks Japan sta introducendo per ridurre gli sprechi del 50% entro il 2030. Altre iniziative includono il servizio di bevande ghiacciate senza coperchio di plastica, lo stoccaggio di posate riutilizzabili realizzate con materiali di origine vegetale e alcuni negozi offrono bicchieri riutilizzabili a noleggio.