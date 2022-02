Starbucks, in Giappone una capsule collection celebra la fioritura dei ciliegi

In vista della stagione della fioritura dei ciliegi in Giappone, Starbucks lancia una sua collezione ad hoc.

di Marco Locatelli 7 Febbraio 2022

In Giappone la fioritura dei ciliegi è un evento significativo ed assolutamente iconico, talmente sentito e rappresentativo nella terra del Sol Levante che anche Starbucks ha deciso di celebrarla con una capsule collection ad hoc.

Tazze e souvenir della popolare catena di caffè cambiano “faccia” e indossano i colori dei fiori di ciliegio in questa nuova linea dalle tinte rosa. La nuova collezione si chiama Sakura e propone diverse bevande e prodotti da forno a tema.

Starbucks presenta dieci articoli che vanno dai bicchieri alle tazze. L’intera collezione sarà disponibile online da martedì 15 febbraio e nei negozi da giovedì 17 febbraio.

Oltre alla merce in edizione limitata, le bevande rosa di quest’anno includono un Sakura Strawberry Shiratama Frappuccino e un Sakura Blooming Milk Latte. Il Frappuccino ha una consistenza unica grazie all’aggiunta di shiratama mochi rosa ed è guarnito con panna montata e scaglie di cioccolato al gusto di fragola.

Per chi preferisse qualcosa di caldo, si può optare per la versione “Latte”, che contiene appunto latte caldo mescolato con una salsa di fragole sakura dolce. Ultima ma non meno importante la ciambella sakura per completare l’esperienza di fiori di ciliegio. Inutile farsi strane idee e sognare a bocca aperta: tutto questo ben di dio sarà disponibile solamente in Giappone.