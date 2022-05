Starbucks: l’attore James Cromwell si incolla le mani al bancone per protestare contro il prezzo del latte vegano

L’attore 82enne James Cromwell – che moltissimi di voi ricorderanno nel ruolo del burbero contadino nel film “Babe, maialino coraggioso” – ha protestato in maniera decisamente singolare nei confronti di Starbucks (per via del prezzo al quale viene venduto il latte vegano venduto nei suoi punti vendita): si è letteralmente incollato le mani al bancone di uno Starbucks di Manhattan.

“Più di 13.000 clienti te lo hanno chiesto, ora te lo stiamo chiedendo – ha dichiarato l’attore, rivolgendosi a Starbucks -. Smetterai di far pagare di più per il latte vegano? Quando smetterai di incassare enormi profitti mentre i clienti, gli animali e l’ambiente soffrono? Quando smetterai di penalizzare le persone per le loro etnie e per la loro morale?

This is how you get an animal rights message to STICK!

James Cromwell joined PETA’s campaign and glued himself to a @Starbucks counter to call on the company to stop charging extra for animal and earth-friendly vegan milks! pic.twitter.com/N9aitSQHSm

— PETA (@peta) May 10, 2022