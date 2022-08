Starbucks: manager licenzia dipendente davanti ai clienti, lo staff abbandona il locale per protesta

In uno Starbucks di Buffalo una manager ha licenziato un dipendente davanti ai clienti. E così tutto lo staff, per protesta, ha abbandonato il locale.

di Manuela 16 Agosto 2022

Andiamo a Buffalo, New York, Stati Uniti: qui una manager di Starbucks ha licenziato un dipendente davanti ai clienti. Ma il resto dello staff non è rimasto a guardare: tutti gli altri dipendenti hanno abbandonato il locale per protesta sotto gli occhi increduli della manager.

Il dipendente si chiama Sam Amato e lavorava per Starbucks da più di 13 anni. La scorsa settimana, però, l’uomo è stato licenziato: secondo quanto riferito il motivo è che si sarebbe unito ai sindacati. E ormai lo sappiamo tutti come si comporti Starbucks sia con i dipendenti che con i locali sindacalizzati.

Solo che qualcuno ha ripreso tutta la scena e ha poi postato il video su TikTok. Nel video si vedono dei clienti in attesa di essere serviti. Subito dopo, ecco che due dipendenti sfilano davanti ai clienti con dei pezzi di cartone di forma rettangolare.

Poco dopo si vedono altri dipendenti di Starbucks, con tanto di grembiuli e cartoni in mano che escono in massa dal negozio. Con loro anche qualche cliente. Il tutto accompagnato dalla didascalia: “Quando l’intero negozio se ne va dopo che la direzione licenzia ingiustamente un tuo collega perché è un leader sindacale”. Infine si vede la manager uscire da una porta e osservare incredula il locale rimasto vuoto.

Molte persone hanno poi commentato il video, manifestando solidarietà ai dipendenti di Starbucks. Qualcuno si è chiesto se Starbucks sia intenzionato a rovinarsi del tutto la reputazione, mentre un altro sottolinea che le aziende e le imprese devono rendersi conto che senza le persone non possono fare soldi.

Da allora il personale del locale sta scioperando per protestare contro il licenziamento ingiusto del loro collega. Amato ha poi spiegato di essere stato licenziato solo perché era il leader sindacale della sua filiale. Inoltre la sua manager non è neanche riuscita a spiegargli perché lo stesse licenziando: non riusciva neanche a guardarlo negli occhi.