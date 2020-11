Starbucks: nuova apertura all’outlet di Serravalle Scrivia

Starbucks apre un nuovo punto vendita a Serravalle Scrivia, in provincia di Alessandria, nel frequentato Designer Outlet McArthurGlen. Un’apertura strategica per il futuro, probabilmente considerando che in questo momento gli outlet come Serravalle patiscono sicuramente l’impossibilità di stare aperti nel weekend, il momento di maggior picco commerciale.

L’apertura dell’ennesimo punto vendita italiano del colosso internazionale del caffè è prevista per lunedì 2 novembre. Lo store occupa una superficie di circa 235 mq, di cui 173 fra sala e bancone e 61 di servizio. Avrà 66 posti interni a cui si aggiungono 34 posti nel dehors esterno, posizionato sotto a un porticato a uso esclusivo, di circa 100 mq. Nel nuovo store si potranno trovare le offerte che Starbucks ha già portato negli altri store italiani, con proposte gastronomiche dalla colazione al pranzo agli snack pomeridiani, e con i soliti spazi adibiti anche, classicamente, a fare un po’ di smartworking – tra un giro di shopping e l’altro – grazie alla rete wifi.

“La nostra missione è portare l’esperienza Starbucks anche in questo luogo dove lo shopping è il vero protagonista, mettendo sempre al centro il nostro consumatore e le sue esigenze”, dichiara Vincenzo Catrambone, General Manager Starbucks Italia. “Abbiamo voluto offrire a tutti gli amanti dello shopping un ambiente che li accolga e li “coccoli” facendoli sentire a proprio fra un acquisto e l’altro. Una pausa di relax fra le luci delle vetrine”.

[Fonte: La Stampa]