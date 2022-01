Starbucks si allea con il principale servizio di delivery cinese per espandere il mercato

di Valentina Dirindin 18 Gennaio 2022

Starbucks corre ai ripari in Cina, dove le vendite sono molto rallentate a causa della pandemia, e corre ai ripari alleandosi con il principale attore di delivery del Paese. Un’operazione finalizzata ad ampliare il mercato, distribuendo i suoi caffè anche a domicilio grazie all’accordo con la più grande società di consegne a domicilio cinese, Meituan. La catena di caffè statunitense ha infatti dichiarato martedì di aver stretto una partnership con Meituan che consentirà ai suoi clienti di effettuare ordini tramite la piattaforma dell’app.

La mossa strategica arriva in un momento in cui la concorrenza nel mercato cinese del caffè si sta intensificando. In Cina, Starbucks è attivo con il delivery dal 2018, con una partenrship esclusiva con il braccio Ele.me di Alibaba Group, principale rivale di Meituan. Alibaba, la cui partnership con Starbucks continuerà, non ha al momento commentato ufficialmente l’operazione.

Le azioni di Meituan, la cui app principale offre anche servizi come prenotazioni di ristoranti e hotel, sono aumentate fino al 5,3% negli scambi mattutini, dopo la notizia dell’accordo. L’attività di Starbucks in Cina è stata fortemente colpita dal Coronavirus, che ha imposto la chiusura di negozi in diverse grandi città e ha portato a registrare un calo del 7% nelle vendite.