Starbucks taglia i ponti col Marocco, tutta colpa della guerra fra Israele e Hamas

La guerra fra Israele e Hamas sta avendo un effetto “domino” sulle grandi aziende. A volte anche quando, apparentemente, non ci sono collegamenti evidenti. Così succede che Starbucks decida di abbandonare il Marocco (per completezza di cronaca, anche H&M lascerà il Paese), ma la cosa curiosa è la motivazione. Che differisce a seconda di quale campana si senta.

Perché abbandona il Marocco?

Giustamente ci si potrebbe chiedere perché Starbucks abbia deciso di chiudere le sue attività in Marocco. In fin dei conti la guerra è in Palestina: chiudere qui è logico, ma in Marocco?

Ebbene, il motivo cambia a seconda che si sentano le motivazioni date da Starbucks o dai marocchini. Partiamo con le certezze: Starbucks (e anche H&M) chiuderà le sue attività in Marocco a dicembre. Sembra che la filiale marocchina del colosso, Alshaya Marocco (è la filiale che ha i diritti del franchising in Marocco sia di Starbucks che di H&M), sia alle prese con una sorta di boicottaggio commerciale avviato proprio dai marocchini.

Subito dopo lo scoppio della guerra fra Israele e Hamas nella Striscia di Gaza, i marocchini hanno voluto dimostrare che gli statunitensi non sono gli unici a saper boicottare le grandi aziende (Bud Light docet). Infatti, appena è scattata l’offensiva militare israeliana, ecco che diversi paesi arabi hanno messo in campo una notevole campagna di boicottaggio di vari marchi occidentali.

C’è da dire che il Marocco non è stato il primo e non sarà neanche l’ultimo paese a farlo. Infatti è in buona compagnia insieme all’Egitto, alla Giordania e al Kuwait.

Man mano che la guerra andava avanti, colossi del calibro di McDonald’s, KFC e Starbucks hanno registrato un notevole calo della clientela in questi paesi. La campagna di boicottaggio, fatta soprattutto di appelli sui social, ha incluso decine di aziende e prodotti, costringendo i consumatori a optare per alternative locali.

Il fatto è che il Marocco crede che Israele sia sovvenzionato in questa guerra proprio da questi grandi marchi, da qui la decisione di snobbarli.

Tuttavia se si sente la campana di Starbucks, suona in maniera diversa. O meglio: suona in maniera più soft. Starbucks, infatti, si è guardato bene dal nominare parole come “boicottaggio” e “finanziamento a Israele”, ma ha parlato di una generica disaffezione dei clienti e da una mancanza di attrattiva per gli abitanti del posto.

Il che, capite bene, non esclude la vera causa che, con molta probabilità, va ricercata proprio nella guerra fra Israele e Hamas. Il fatto è che adesso i grandi marchi coinvolti stanno chiudendo in questi paesi, ma il problema è molto più ampio. Sono infatti stati segnalati casi di diminuzione del numero di clienti anche in Malesia e in altri paesi non direttamente coinvolti nel conflitto.