Starbucks: TikToker chiede di rifare la sua bevanda perché non in tono col suo make-up

TikToker ha chiesto ai dipendenti di Starbucks di rifare la sua bevanda personalizzata perché non in tono col suo make-up.

di Manuela 1 Gennaio 2022

Da Starbucks succede anche questo: che una TikToker chieda di rifare la sua bevanda perché non in tono col suo make-up.

È noto che l’azienda incentivi la personalizzazione delle bevande: è il cuore dell’esperienza da Starbucks. L’azienda è dunque felice che i clienti scatenino la loro fantasia per creare le bevande più improbabili, anche se i dipendenti non lo sono altrettanto in quanto preparare tali bevande porta loro via un sacco di tempo (cosa di cui continuano a lamentarsi).

A volte succede che la personalizzazione non venga fuori esattamente come preventivato e se al cliente non piace il drink che ha richiesto, ecco che i dipendenti sono tenuti a rifarlo senza fare domande, non importa quanto sia ridicola la richiesta.

Solitamente la richiesta di rifare la bevanda è dovuta a un problema di sapore, ma questa TikToker si è superata: il problema della bevanda personalizzata che aveva richiesto derivava dall’aspetto.

La TikToker in questione ha chiesto di rifare la bevanda in quanto non corrispondeva all’estetica immaginata: la bevanda, infatti, a sua detta era di circa 3 tonalità più chiare dell’NC40, la tonalità dei cosmetici MAC da lei usati.

La motivazione data dalla TikToker è stata così imbarazzante e ridicola che persino gli altri utenti di TikTok sono corsi in difesa dei dipendenti di Starbucks, decisamente basiti da quella richiesta. Un utente ha scritto “Dimmi che non hai mai lavorato al dettaglio senza dirmelo”, mentre un altro è stato ancora più lapidario: “Ragazza, se non è la tonalità giusta, dovresti farti il caffè a casa”.

E ora scusatemi, ma devo andare ad assicurarmi che le lasagne del primo dell’anno siano della giusta nuance per fare pendant con la tinta dei capelli.