Starbucks vuole velocizzare il servizio grazie a una nuova postazione di lavoro

Starbucks ha deciso di velocizzare il servizio per adeguarsi ai tempi e lo farà con nuove postazioni di lavoro.

di Manuela 14 Settembre 2022

Starbucks ha deciso che deve velocizzare il servizio per stare al passo coi tempi. E lo farà spendendo qualcosa come 450 milioni di dollari in modo da creare nuove postazioni di lavoro più efficaci.

In aggiunta l’azienda ha anche avvisato che intende aprire altri 2mila nuovi negozi negli Stati Uniti entro il 2025, cercando di soddisfare soprattutto la crescente domanda di nuovi tipi di servizio come il drive-thru e le consegne a domicilio.

Ma torniamo all’efficienza lavorativa. Il fatto è che i tempi sono cambiati: adesso fino al 75% degli ordini di bevande negli Starbucks statunitensi sono relative alle bevande fredde personalizzabili. E sappiamo bene come queste “personalizzazioni” portino via tempo ai dipendenti. Per cercare di velocizzare le cose, ecco che Starbucks ha realizzato una nuova postazione di lavoro che richiede meno movimenti e che può ridurre di 50 secondi il processo di preparazione di una moka ghiacciata.

Inoltre è stata anche implementata una nuova tecnologia che ridurrà il tempo necessario per preparare il caffè freddo in pochi secondi. John Culver, chief operating officer di Starbucks, ha spiegato che i negozi fisici devono cambiare: sono stati costruiti pensando a un’epoca diversa, ma adesso le cose sono cambiate. E toccherà proprio al nuovo CEO in carica Laxman Narasimhan guidare quest’epoca di cambiamenti.