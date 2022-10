Stati Uniti, due dipendenti di Chick-fil-A sono stati licenziati per aver sputato nel cibo: “Era l’ingrediente segreto”

di Luca Venturino 10 Ottobre 2022

Un liqueur d’expédition di tutto rispetto – la saliva. Due dipendenti di un Chick-Fil-A in quel di West Memphis, Arkansas, Stati Uniti, sono stati licenziati dopo essere stati ripresi mentre – con ogni probabilità – stavano sputando nel cibo destinato ai clienti. A onore del vero va detto che, secondo gli stessi media locali, il video in questione non pare abbastanza chiaro da determinare con esattezza cosa stia effettivamente succedendo; ma secondo le ricostruzioni si vede uno dei due nostri protagonisti dire “Ecco l’ingrediente segreto” e sputare in una porzione di pollo.

Jonathan Cardwell, un operatore della catena di fast food in questione, ha scritto sulla pagina Facebook del ristorante che i due dipendenti sono stati identificati e prontamente licenziati. “Abbiamo standard molto severi e aspettative elevate per la sicurezza alimentare” ha scritto Cardwell. “Vi fidate di noi per avere del cibo fresco e sicuro con un team che si prende davvero cura dei clienti. Qui non abbiamo soddisfatto queste aspettative”.

Ma i guai non finiscono qui: la stazione WREG-TV di West Memphis ha contattato il Dipartimento della salute dell’Arkansas per determinare se sarebbe stata avviata un’indagine sanitaria. “Il Dipartimento della salute dell’Arkansas prende sul serio tutti i reclami sui ristoranti e seguirà un’ispezione della struttura” hanno fatto sapere le autorità sanitarie. “I nostri specialisti della salute ambientale indagheranno sul reclamo e se le affermazioni contenute nel reclamo verranno rilevate, attueremo interventi per correggere i problemi”.