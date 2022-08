Stati Uniti: ergastolo per la madre di un bimbo di 18 mesi, morto per malnutrizione

Una madre 38enne residente in Florida, Stati Uniti, è stata condannata all'ergastolo per la morte del figlio per "grave malnutrizione".

di Luca Venturino 31 Agosto 2022

Ergastolo per l’omicidio del proprio figlio, un piccolo di appena 18 mesi morto per “complicazioni dovute a grave malnutrizione e disidratazione”. Questa è la condanna riservata a Sheila O’Leary, madre 38enne residente in Florida, Stati Uniti, accusata anche di abusi sui minori aggravati, omicidio colposo aggravato, abusi sui minori e negligenza di minori. Il piccolo, Ezra, fu trovato senza vita il 27 settembre 2019 con un peso corporeo – secondo i rapporti delle forze dell’ordine – di poco più di 7 chilogrammi. “Questo bambino non mangiava” ha commentato durante il processo Francine Donnorummo, capo dell’unità vittime speciali presso l’ufficio del procuratore di Stato della contea di Lee. “È morto di fame”.

Una condanna analoga potrebbe capitare anche al marito della donna, Ryan Patrick O’Leary, che di fatto attende il processo con le stesse accuse: la moglie, Sheila, ha a più riprese spiegato che la sua famiglia aderiva a una rigorosa dieta a base di frutta e verdura cruda, anche se agli investigatori ha assicurato che al piccolo Ezra veniva concesso anche il latte materno. La coppia ha di fatto tre altri figli – rispettivamente di undici, cinque e tre anni – che, secondo le carte della procuratrice distrettuale Amira Fox, hanno a loro volta “sofferto di estrema negligenza e abusi”; tanto che alla madre è per di più stato ordinato di interrompere i contatti con loro.