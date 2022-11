Stati Uniti: i parchi a tema di Universal introducono un “menu segreto” griffato Coca Cola

di Luca Venturino 10 Novembre 2022

Universal Parks & Resorts – che, giusto per intenderci, sarebbe l’unità di parchi a tema dell’omonima società – ha recentemente comunicato di aver introdotto nei suoi impianti di Orlando e Hollywood, negli Stati Uniti, un “menu segreto” di prodotti griffati Coca Cola per un periodo di tempo limitato. Stando a quanto lasciato trapelare, l’iniziativa rimarrà in vigore (almeno) fino alle fine dell’anno, con prezzi che spaziano tra i sette e i dieci dollari per ogni prodotto. Ora, ci rendiamo conto che “menu segreto a base Coca Cola” suona come un qualcosa di decisamente misterioso; ma d’altro canto che segreto sarebbe se lo rivelassimo immediatamente?

Cosa comprendono i menu segreti Coca Cola?

Bevande. Dai, cos’altro vi aspettavate? A onore del vero, tuttavia, si tratta di drink dai gusti decisamente particolari (da intendersi come discutibili). “Ogni bevanda è stata realizzata per offrire un’esperienza gustativa unica, diversa dalle altre” ha commentato a tal proposito Fritz Wojdyla, vicepresidente senior delle alleanze aziendali globali della Universal, nello spiegare che i visitatori dei parchi sopracitati possono sbloccare il cosiddetto menu segreto scaricando l’apposita app Universal Resort, nella quale sono scritte le istruzioni che spiegano come accedere alle bevande in questione. Se non altro sembra divertente.

I clienti dovranno, una volta scaricata la sopracitata applicazione, avvicinarsi a una delle macchine Coca Cola Freestyle (ossia i distributori automatici, per intenderci) e accedere al menu disegnando una password segreta usando il touch screen. Ragazzi, se avessero introdotto una cosa del genere quando ero bambino sarei impazzito. A noi passavano Coca Cola annacquata in bicchieri di carta che si scioglievano dopo una manciata di minuti, altro che menu segreti.

Ma diamo un’occhiata a questi ormai famigerati drink segreti: