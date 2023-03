Stati Uniti, influencer furiosa con un driver perché è andato in bagno: “Disgustoso”

di Luca Venturino 13 Marzo 2023

Niente cibo consegnato freddo, niente ritardi clamorosi: la pietra dello scandalo, in questo particolare caso, è la fisiologica necessità di svuotare la vescica. Ci stiamo riferendo a quanto recentemente accaduto negli Stati Uniti, dove un’influencer di nome Ariana Fletcher ha ritenuto opportuno dare voce alla propria indignazione su Twitter dopo che il rider che portava il suo ordine le ha confessato di dover andare in bagno. Lo scambio tra i due è avvenuto tramite chat testuale, che Fletcher non ha esitato ad allegare al suo post evidentemente immaginandola come giustificazione assoluta per la propria rabbia. “Tutto questo è disgustoso e poco professionale” ha tuonato la ragazza, evidentemente certa di poter trovare l’immortale supporto dei suoi follower. Il popolo dell’internet, tuttavia, era di un’altra idea.

Aspettate che venga a sapere che anche cuochi e camerieri ogni tanto vanno in bagno

“Uber Eats, ho cancellato il mio ordine e non userò il vostro servizio mai più, nemmeno un singolo giorno della mia vita” ha continuato Fletcher. “I vostri lavoratori che fanno cose del genere sono disgustosi!”. Sì, naturalmente per “cose del genere” Fletcher intende andare in bagno. Per comprendere appieno la questione, tuttavia, è bene dare un’occhiata anche alla chat “incriminata”, che come accennato la nostra influencer non ha esitato a pubblicare su Twitter a supporto della sua tesi.

“Dammi un momento, devo giusto andare in bagno” le aveva scritto il rider. A onore del vero bisogna riconoscere che, di fronte a una richiesta così sfrontata, Fletcher è riuscita nello sforzo titanico di trattenere il disgusto: “Puoi portarmi il mio cibo prima di farlo?”, si è limitata a rispondere. “Il mio concierge ti sta aspettando” ha poi aggiunto. Al che il rider ha poi risposto: “Lo farò fare a mio marito”.

Il germe dell’indignazione era già ben piantato nella mente di Fletcher, però: l’influencer ha fatto uno screenshot alla conversazione e l’ha sventolato su Twitter accompagnandolo, come accennato, da una sfuriata contro l’azienda. E se dobbiamo ammettere che alcuni hanno accolto la sua chiamata alle armi (preoccupante, a dire il vero); gli utenti che hanno preferito schierarsi contro erano decisamente più numerosi: “L’unico comportamento disgustoso è il tuo” ha scritto un ragazzo. “Gli esseri umani meritano il diritto a una pausa per il bagno”. “Non devi mai andare in bagno mentre lavori?” chiede un secondo utente. “Perché dovresti trattare così un lavoratore?”. Un terzo, infine, chiude la questione con un commento che pare una sentenza: “Questo si chiama fare la vittima per professione”.