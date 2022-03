Stati Uniti: Instagram permette a tutti di taggare i prodotti commerciali

di Luca Venturino 25 Marzo 2022

Quella di taggare nei propri post su Instagram dei prodotti commerciali era una funzione esclusiva a chi possedeva un profilo registrato (quelli con la famosa spunta blu, per intenderci): ci riferiamo ad aziende, influencer o creatori di contenuti con un seguito considerevole. Ora, tuttavia, Mark Zuckerberg ha deciso di ampliare la possibilità anche a noi poveri mortali introducendo la novità negli Stati Uniti.

Sicuramente vi sarà capitato, mentre stavate seduti sul trono di ceramica e le vostre gambe perdevano ogni sensibilità, di navigare Instagram e trovare un post di un qualche influencer che permetteva di acquistare prodotti direttamente dai tag: ecco, ora anche voi potrete fare lo stesso. Vi basterà creare un post normalmente, applicare filtri e modifiche del caso, e poi pigiare avanti finché non appare una pagine dove potete inserire i tag del marchio. Insomma, la funzione perfetta per chi non si accontenta di flexare la bottiglia di Gaja aperta per fare aperitivo.