Stati Uniti, Kraft paga 20$ a chi non compra una cheesecake

di Luca Venturino 21 Dicembre 2021

Se abitate negli Stati Uniti e nel corso delle festività rinuncerete ad acquistare (o preparare) una cheesecake, Kraft vi pagherà con 20$ in modo che possiate ripiegare su un altro dessert: no, non si tratta di un invito a mantenere la linea e scegliere dolci più salutari, ma un tentativo di rispondere alla crisi della catena di approvvigionamento che da mesi, negli States, ha portato a carenze di liquori, giocattoli, benzina e, ora, anche crema di formaggio.

E se consideriamo che per i nostri amici oltreoceano la cheesecake è una vera e propria tradizione nelle vacanze invernali, è facile fare due più due e arrivare alla conclusione che quest’anno non ce ne saranno per tutti. Ed ecco dove entra in gioco l’iniziativa di Kraft, che ha annunciato di voler donare 20$ a 18 mila persone che, per l’appunto, acquisteranno un dessert differente per quest’anno così particolare. Coloro interessati all’iniziativa hanno potuto partecipare attraverso il sito Web: una volta inseriti i propri dati, Kraft ha inviato un link che permetteva di inviare la ricevuta di un qualsiasi dessert e ricevere (con un po’ di fortuna) il buono da 20$. “Se quest’anno la cheesecake apparirà su meno tavolate festive”, si legge sul sito dell’azienda, “Volevamo assicurarci che ci fosse comunque quella sensazione di festività, anche se attraverso altri dolci”.