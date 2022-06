Stati Uniti, la famiglia di Tupac apre un ristorante ispirato ai suoi appunti

di Luca Venturino 22 Giugno 2022

Powamekka Café resterà aperto in quel di Los Angeles, negli Stati Uniti, dal 16 al 30 giugno: si tratta di un ristorante pop-up che servirà piatti classici come li di pollo fritte, gumbo e polpettone per pranzo e cena; il cui concetto venne in primis pensato da Tupac Shakur in alcuni appunti scritti a mano. Note che sono state ritrovate e condivise dalla sua stessa famiglia con un post su Instagram – lo stesso, di fatto, in cui per l’appunto si annuncia l’apertura del locale in questione.

Il Powamekka Café, stando agli appunti del celebre rapper, doveva essere un posto per “divaz” e “playaz”, un paradiso di passione in cui le persone potessero “play and parlay”, ossia divertirsi e socializzare, e allo stesso tempo il nascondiglio perfetto per coloro che desiderano fuggire dalla fredda realtà di questo mondo. Secondo Eater Los Angeles, il Powamekka Café ha già preso vita in luoghi come Fresno, California e New York City; mentre per la sua “corsa” a Los Angeles sta collaborando con il display Wake Me When I’m Free di LA Live. “Venite a cenare con dell’autentico cibo italiano preparato da un famoso chef: abbiamo il miglior cibo del sud” si legge nelle note di Tupac. “E facciamo anche i migliori panini di questo pianeta!”.