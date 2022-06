Stati Uniti: la FDA boccia il trucco diventato virale per conservare gli avocado

La Food and Drug Administration degli Stati Uniti ha bocciato un trucco diventato virale per la conservazione degli avocado.

di Luca Venturino 1 Giugno 2022

Il popolo internettiano ha portato sotto lo sguardo delle autorità una pratica piuttosto particolare per conservare gli avocado: in parole povere, il trucco consiste nell’immergere il frutto in un contenitore pieno d’acqua e poi chiuderlo in frigo. Stando ad alcuni utenti su Twitter, l’avocado così conservato si mantiene fresco “for-freaking-ever”, e il metodo ha poi preso piede anche su TikTok diventando a tutti gli effetti virale. La Food and Drug Administration degli Stati Uniti, tuttavia, non è dello stesso avviso.

“La FDA non raccomanda questa pratica” ha raccontato un portavoce ai colleghi di Fox News Digital. “La preoccupazione principale riguarda la possibilità che eventuali agenti patogeni umani residui, ad esempio Listeria monocytogenes, Salmonella spp., ecc., che potrebbero risiedere sulla superficie dell’avocado, possano potenzialmente moltiplicarsi durante lo stoccaggio se immersi nell’acqua”. Insomma, non seguite i consigli che vedete su TikTok perché potreste trovarvi con un gran mal di pancia – o peggio. A tal proposito, l’agenzia sanitaria ha citato uno studio del 2016 che per l’appunto evidenziava la presenza di batteri pericolosi all’uomo sulla buccia dell’avocado che di fatto potrebbero infiltrarsi nella polpa se il frutto dovesse essere immerso in “serbatoi refrigerati” – una definizione che certamente comprende un bicchiere d’acqua “dimenticato” in frigo.

In questo contesto, la raccomandazione dell’FDA è di conservare il frutto in questione in un ambiente asciutto e di lavarlo accuratamente sotto l’acqua corrente prima del consumo. Sarebbe un’ottima idea – sempre stando alle linee guida in questione – anche asciugarli dopo il lavaggio, rimuovendo le parti ammaccate e danneggiate; e gettare l’intero frutto nel caso in cui dovessero essere presenti tracce di putrefazione.