Stati Uniti, la FDA trova tracce di Viagra e Cialis in alcuni prodotti a base di miele

di Luca Venturino 13 Luglio 2022

Cos’è dolce, prodotto dalle api e in grado di curare la disfunzione erettile? Il miele degli Stati Uniti, a quanto pare. La Food and Drug Administration (FDA) ha infatti emesso un avvertimento nei confronti di quattro società poiché i test di laboratorio condotti dalle autorità sanitarie hanno rivelato che i loro prodotti a base di miele contenevano tracce di Cialis e Viagra, farmaci tradizionalmente utilizzati per trattare la disfunzione erettile.

Al di là delle battute più ovvie, è importante notare che si tratta di farmaci da prescrizione che necessitano della supervisione di un medico per essere assunti in piena sicurezza: il loro consumo, specialmente se mescolato con altri farmaci che vanno a interagire con la pressione sanguigna, potrebbe infatti avere conseguenze tutt’altro che comiche. Ok, ora che abbiamo fatto i bravi e sottolineato la serietà della notizia, non possiamo fare a meno di farvi notare che una delle società riprese dalla FDA – la US Royal Honey, a essere precisi – vendeva bustine di miele infuso che, stando alla campagna pubblicitaria portata avanti dalla stessa impresa, sarebbero in grado di aumentare “vitalità e resistenza”. Certamente erano efficaci.

La FDA non ha pubblicato gli elenchi dei prodotti contenenti i farmaci in questione, ma ha fatto sapere che tra di questi c’erano anche integratori alimentari e nuovi farmaci non approvati: secondo le autorità sanitarie, i consumatori potrebbero acquistare questi prodotti su siti Web e mercati online o perfino nei negozi al dettaglio e rischiare così dei gravi problemi di salute. Nello specifico, si è sottolineato con grande enfasi di astenersi dall’acquistare integratori per l’artrite contenenti farmaci non elencati – a meno che non abbiate bisogno di aumentare un po’ la “vitalità e resistenza”, si capisce.