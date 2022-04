Stati Uniti, la FDA valuta nuove linee guida sugli allergeni alimentari

di Luca Venturino 19 Aprile 2022

Negli Stati Uniti la Food and Drug Administration (FDA) ha pubblicato una nuova bozza contenente le nuove linee guida circa la valutazione dell’importanza degli allergeni alimentari per la salute pubblica. Più nello specifico, si sta valutando l’inserimento di nuovi allergeni nella lista di quelli attualmente riconosciuti come più pericolosi – vale a dire latte, uova, pesce, crostacei, frutta a guscio, arachidi, grano e soia.

A questi dovrebbe aggiungersi, entro il prossimo anno, anche il sesamo. Anche quest’ultimo, proprio come gli altri otto, è infatti in grado di coinvolgere un tipo di anticorpo noto come immunoglobulina E che potrebbe innescare una reazione allergica pericolosa per la vita. La nuova bozza sarà ora soggetta a un periodo di 120 giorni in cui potrà essere discussa e commentata prima di diventare definitiva; e stabilisce un sistema di gradi, che vanno da lieve a moderato a grave, per la severità delle reazioni allergiche. Questo sistema verrà poi preso in considerazione in relazione con i dati circa la prevalenza di ogni specifica allergia nella popolazione, in modo da arrivare a una valutazione finale circa l’entità della minaccia. In ogni caso, all’interno della bozza non sono ancora presenti i dettagli su quale misure potrebbero essere adottate nel caso in cui venisse individuato un nuovo potenziale allergene.