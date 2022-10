Stati Uniti: le celebrità impazziscono per i loro ritratti nel latte macchiato

di Luca Venturino 20 Ottobre 2022

“Chi non vorrebbe un proprio ritratto nel latte macchiato?” chiede Brian Leonard, un barista e artista (un bartista?) che vive e lavora in quel di Toronto e che è diventato famoso per la sua incredibile abilità nel decorare tazzine di latte macchiato con coloranti alimentari. E attenzione: non intendiamo la tazzina in sé, ma proprio il suo contenuto: Leonard usa dei bastoncini di bamboo per applicare dei coloranti alimentari alla schiuma del latte e riprodurre opere d’arte come la Gioconda, l’Urlo di Munch, la Ragazza col turbante di Vermeer o, più semplicemente, i ritratti di alcune celebrità.

Il latte “disegnato” di Leonard ha conquistato stelle del cinema del calibro di Tilda Swinton, Josh Brolin, Olivia Colmin, Seth Rogen, Matt Damon e Tom Hanks; ma è anche riuscito a impressionare Hilary Clinton che, presentata con il suo ritratto, ha complimentato l’artista dicendogli “Ma sei un genio!”. Al momento di bere il latte, tuttavia, in molti si trovano a tentennare: rovinare un qualcosa di così bello, dopotutto, sarebbe un peccato – un po’ come scartare quel regalo incartato in maniera speciale. La risposta di Leonard, però, rimane sempre la stessa: “Thanks a lat-te!”.