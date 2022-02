Stati Uniti, l’idea per San Valentino: sposarsi in una pizzeria

di Luca Venturino 3 Febbraio 2022

Siete ancora a corto di idee per San Valentino, vorreste portare la vostra relazione al livello successivo e amate la pizza? Bene, una pizzeria di Brooklyn, negli Stati Uniti, ha la soluzione per voi: a L’Industrie (questo il nome del locale), infatti, sarà possibile sposarsi prenotando il giorno delle proprie nozze su OpenTable.

La cerimonia costa 600 dollari, e si svolgerà all’interno di uno spazio esterno riscaldato magicamente convertito in un’abside in cui consacrare per sempre il vostro il amore. A fare gli onori di casa ci sarà Celine Eid, pizzaiola de L’Industrie. Come dite? Zero idee per San Valentino, amate la pizza ma siete già sposati? E che problema c’è! Per la stessa cifra potete anche fare una cerimonia di rinnovo dei voti, con due pizze incluse nel prezzo!