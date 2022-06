Stati Uniti, mette in ordine le lettere della “zuppa alfabeto” in due minuti: è Guinness World Record

di Luca Venturino 28 Giugno 2022

Chi l’ha detto che non si deve giocare con il cibo? Jacob Chandler, originario dell’Oregon, Stati Uniti, ha inserito il suo nome all’interno dei Guinness World Record dopo aver messo in ordine alfabetico le lettere in una lattina della cosiddetta “zuppa alfabeto” (quella dove, per intenderci, ogni pezzetto è in realtà una lettera) in appena 2 minuti e 8 secondi: più precisamente, la prova consiste esattamente nel pescare le lettere dalla A alla Z da una lattina della zuppa in questione e poi metterle in ordine nel più breve tempo possibile.

Chiaramente allenarsi per una prova di questo tipo è piuttosto difficile – il modo in cui le lettere sono disposte all’interno della lattina è randomico, e di conseguenza la fortuna gioca un ruolo non indifferente. Jacob ha dunque sviluppato alcune strategie per rimpicciolire il ventaglio di possibilità: in primis la lattina deve essere rovesciata in una ciotola di un certo tipo, non troppo profonda e con un lato inclinato che permetta di facilitare il processo di smistamento. Poi occorre procurarsi un cucchiaino che si adatti per bene alle proprie mani, individuare un tipo di zuppa con un brodo di una certa densità e con lettere abbastanza grandi, e infine fare numerose prove per imparare in fretta le specificità di ogni lettera in modo da riconoscerle immediatamente.

“La parte più difficile è stata non essere in grado di sapere cosa ci sarebbe stato nella lattina al momento del tentativo” ha commentato Jacob: come accennato, ogni lattina è sigillata e il suo contenuto è del tutto casuale. “Sentivo di poter dedicare tutto questo sforzo e tempo a questo record, ma se non ci fosse stata una lettera nella lattina per un semplice difetto di fabbrica, il mio tentativo di record sarebbe stato automaticamente un fallimento”.