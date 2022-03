Stati Uniti, nell’Università dell’Ariziona niente più delivery con i robot: sono russi

I robot per il delivery operanti nel campus dell'Università dell'Arizona erano russi, e quindi sono stati ritirati dal servizio.

di Luca Venturino 7 Marzo 2022

Niente più robot per i delivery nel campus di Tucson, Università dell’Arizona, Stati Uniti: quelli che gli studenti avevano imparato ad amare per lo spuntino di pausa dallo studio, infatti, sono stati ritirati da Grubhub (piattaforma a stelle e strisce attiva nel settore della consegna cibo) poiché frutto di una collaborazione con una società russa, la Yandex.

“Termineremo la nostra partnership con Yandex”, ha annunciato un portavoce di Grubhub in una dichiarazione inviata via email. “Prendiamo seriamente il nostro impegno nei confronti delle università con cui collaboriamo, e stiamo lavorando con i nostri partner del campus su opzioni di servizio alternative mentre prendiamo le nostre distanze dalla Yandex”. La partnership tra le due aziende nacque nel luglio del 2021, mentre l’introduzione dei robot in questione nel campus di Tucson risale al novembre dello stesso anno.

Gli studenti dell’università, dal canto loro, hanno deciso di schierarsi dalla parte di Grubhub: “A causa dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, Arizona Student Unions e Arizona Dining cesseranno di fare affari con Yandex, una multinazionale russa quotata in borsa e fornitore di hardware dei corrieri robot nel campus” ha spiegato il sindacato studentesco. “Il nostro team continuerà a lavorare con @grubhub per garantire una nuova soluzione di consegna tramite corriere robotizzato nelle prossime settimane”.