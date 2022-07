Stati Uniti, PepsiCo costruirà il suo più grande impianto di sempre a Denver

di Luca Venturino 21 Luglio 2022

PepsiCo si prepara ad aumentare la propria produzione complessiva: stando a quanto fatto trapelare dallo stesso colosso a stelle e strisce tramite un comunicato ufficiale, infatti, i piani per il futuro prevedono l’intenzione di costruire un nuovo impianto di bevande – il più grande di sempre per quanto riguarda l’azienda, di fatto – in quel di Denver, negli Stati Uniti d’America. Un annuncio che, a scanso di equivoci, è stato accompagnato dall’acquisto a titolo definito di 152 acri di terreno, che chiaramente verranno occupati nel corso delle operazioni di costruzione.

Nello specifico, il nuovo impianto di Denver vanterà un’estensione complessiva di 1,2 milioni di piedi quadrati, e di fatto avrà una capacità tre volte superiore a quella dell’attuale struttura produttiva di PepsiCo nella stessa città. Il nuovo centro di produzione dovrebbe entrare in funzione il prossimo anno, anche se non esiste ancora una data precisa, e si occuperà di produrre prodotti come Pepsi, Pepsi Zero, Gatorade, Bubly, Rockstar, Propel e Muscle Milk. Importante notare, per di più, che questo nuovo stabilimento raddoppierà l’attuale libro paga di 250 posti di lavoro; e che l’intera, colossale struttura “”mirerà a raggiungere il 100% di elettricità rinnovabile, la migliore efficienza idrica della categoria e un ridotto utilizzo di plastica vergine”, secondo quando comunicato dall’azienda madre.