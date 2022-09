Stati Uniti, rapper ucciso a colpi di pistola al ristorante: la fidanzata l’aveva appena taggato lì

di Luca Venturino 13 Settembre 2022

PnB Rock stava consumando un pasto in un ristorante in quel di Los Angeles, Stati Uniti, in compagnia della sua fidanzata quando, improvvisamente, un uomo gli si è avvicinato chiedendogli i suoi gioielli in regalo. Comprensibilmente spiazzato dalla sfacciataggine di una tal richiesta, il rapper si è ovviamente rifiutato; ma l’uomo è andato in escandescenze e, dopo aver estratto una pistola, ha esploso alcuni colpi in direzione di Rock. Ricoverato d’urgenza all’ospedale più vicino, Rock si è spento dopo circa 45 minuti dal suo arrivo: le ferite da arma da fuoco si sono rivelate troppo gravi per gli sforzi del personale medico.

Attualmente gli agenti della polizia locale stanno tentando di ricostruire l’accaduto: secondo le dichiarazioni dell’ufficiale Kelly Muniz i militari avrebbero già recuperato le registrazioni delle telecamere di sicurezza installate all’interno del locale e nelle aree immediatamente limitrofe, e starebbero analizzando le tracce audio per determinare esattamente le parole scambiate tra il rapper e l’aggressore. Un dettaglio piuttosto macabro che di fatto non è sfuggito all’occhio attento degli ispettori è che, poco prima della sparatoria, la fidanzata di PnB Rock aveva pubblicato su Instagram una foto di coppia in cui si era geolocalizzata nel locale in questione: gli agenti non escludono che il rapinatore, vedendola, abbia deciso di improvvisare il colpo.